Над российскими регионами сбили 52 украинских дрона

"В период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.

Российские бойцы сбили 36 БПЛА над Азовским морем, восемь — над акваторией Черного и по четыре — над Крымом и Краснодарским краем.