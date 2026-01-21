https://ria.ru/20260121/pvo-2069425094.html
Над российскими регионами сбили 52 украинских дрона
Над российскими регионами сбили 52 украинских дрона - РИА Новости, 21.01.2026
Над российскими регионами сбили 52 украинских дрона
Российские силы противовоздушной обороны поразили 52 дрона ВСУ за два часа, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:52:00+03:00
2026-01-21T20:52:00+03:00
2026-01-21T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
черное море
республика крым
краснодарский край
россия
азовское море
черное море
республика крым
краснодарский край
Над российскими регионами сбили 52 украинских дрона
Средства ПВО за два часа уничтожили 52 украинских беспилотника