Над российскими регионами сбили 52 украинских дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 21.01.2026 (обновлено: 21:44 21.01.2026)
Над российскими регионами сбили 52 украинских дрона
Над российскими регионами сбили 52 украинских дрона - РИА Новости, 21.01.2026
Над российскими регионами сбили 52 украинских дрона
Российские силы противовоздушной обороны поразили 52 дрона ВСУ за два часа, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
черное море
республика крым
краснодарский край
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
черное море
республика крым
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
безопасность, россия, азовское море, черное море, республика крым, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Азовское море, Черное море, Республика Крым, Краснодарский край
Над российскими регионами сбили 52 украинских дрона

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны поразили 52 дрона ВСУ за два часа, сообщило Минобороны.
«
"В период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили 36 БПЛА над Азовским морем, восемь — над акваторией Черного и по четыре — над Крымом и Краснодарским краем.
Украинские боевики ежедневно пытаются бить по гражданским объектам на территории России с помощью беспилотников. Вооруженные силы отражают атаки и в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования исключительно по военным целям ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
