Путин напомнил, что Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации вокруг Гренландии, напомнил, как Россия в свое время продала США Аляску за 7,2 миллиона долларов.

"Надо проверить, конечно, эти цифры, но, по-моему, так и есть. В сегодняшних ценах с учетом инфляции за все эти многие десятилетия эта цифра была бы 158 миллионов долларов", - добавил президент.