Путин напомнил, что Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации вокруг Гренландии, напомнил, как Россия в свое время продала США Аляску за 7,2 миллиона долларов.
"В XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты купили у нас Аляску. И если мне память не изменяет, площадь Аляски – это где-то 1 миллион 717 тысяч квадратных километров, чуть больше. Соединенные Штаты купили у нас Аляску за 7,2 миллиона долларов США", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
"Надо проверить, конечно, эти цифры, но, по-моему, так и есть. В сегодняшних ценах с учетом инфляции за все эти многие десятилетия эта цифра была бы 158 миллионов долларов", - добавил президент.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.