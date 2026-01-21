Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил, что Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов - РИА Новости, 21.01.2026
23:56 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/putin-2069448534.html
Путин напомнил, что Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов
Путин напомнил, что Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов - РИА Новости, 21.01.2026
Путин напомнил, что Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации вокруг Гренландии, напомнил, как Россия в свое время продала США Аляску за 7,2 миллиона долларов. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:56:00+03:00
2026-01-21T23:56:00+03:00
в мире
аляска
россия
гренландия
владимир путин
дональд трамп
аляска
россия
гренландия
в мире, аляска, россия, гренландия, владимир путин, дональд трамп
В мире, Аляска, Россия, Гренландия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин напомнил, что Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов

Путин напомнил, что Россия продала США Аляску за 7,2 миллиона долларов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации вокруг Гренландии, напомнил, как Россия в свое время продала США Аляску за 7,2 миллиона долларов.
"В XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты купили у нас Аляску. И если мне память не изменяет, площадь Аляски – это где-то 1 миллион 717 тысяч квадратных километров, чуть больше. Соединенные Штаты купили у нас Аляску за 7,2 миллиона долларов США", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
"Надо проверить, конечно, эти цифры, но, по-моему, так и есть. В сегодняшних ценах с учетом инфляции за все эти многие десятилетия эта цифра была бы 158 миллионов долларов", - добавил президент.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреАляскаРоссияГренландияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
