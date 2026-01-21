https://ria.ru/20260121/putin-2069448261.html
Путин планирует обсудить вопрос о Совете мира с Аббасом
Путин планирует обсудить вопрос о Совете мира с Аббасом - РИА Новости, 21.01.2026
Путин планирует обсудить вопрос о Совете мира с Аббасом
Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе с президентом Палестины Махмудом Аббасом на... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:55:00+03:00
2026-01-21T23:55:00+03:00
2026-01-21T23:55:00+03:00
в мире
россия
сша
палестина
владимир путин
махмуд аббас
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2069161170.html
россия
сша
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, палестина, владимир путин, махмуд аббас, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, США, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Путин планирует обсудить вопрос о Совете мира с Аббасом
Путин обсудит с президентом Палестины Аббасом создание Совета мира