Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира
Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира
Президент США Дональд Трамп объяснил приглашение российского лидера Владимира Путина в "Совет мира" наличием у него власти и контроля. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:15:00+03:00
2026-01-21T23:15:00+03:00
2026-01-21T23:43:00+03:00
сша
давос
Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира
Трамп объяснил приглашение Путина в "Совет мира" наличием у него власти