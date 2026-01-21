Рейтинг@Mail.ru
23:15 21.01.2026 (обновлено: 23:43 21.01.2026)
Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира
Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира
сша, мирный план сша по украине, владимир путин, давос, дональд трамп, в мире
США, Мирный план США по Украине, Владимир Путин, Давос, Дональд Трамп, В мире
Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил приглашение российского лидера Владимира Путина в "Совет мира" наличием у него власти и контроля.
"Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин прокомментировал предложение о Совете мира
Заголовок открываемого материала