Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов
Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов - РИА Новости, 21.01.2026
Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов
Замороженные российские активы в США можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мира между РФ и РИА Новости, 21.01.2026
Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов
Путин: замороженные активы РФ в США помогут восстановить территории в зоне СВО