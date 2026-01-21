Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Замороженные российские активы в США можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мира между РФ и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами Совбеза РФ.