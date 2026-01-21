https://ria.ru/20260121/putin-2069439793.html
Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, заявил Путин
Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, заявил Путин
Дания всегда относилась к Гренландии как колонии и была с ней довольно жестокой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, заявил Путин
