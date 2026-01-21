Рейтинг@Mail.ru
22:47 21.01.2026 (обновлено: 22:58 21.01.2026)
США и Дания сами разберутся в отношении Гренландии, заявил Путин
США и Дания сами разберутся в отношении Гренландии, заявил Путин
в мире
сша
дания
гренландия
владимир путин
в мире, сша, дания, гренландия, владимир путин
В мире, США, Дания, Гренландия, Владимир Путин
США и Дания сами разберутся в отношении Гренландии, заявил Путин

Путин: США и Дания сами между собой разберутся в отношении Гренландии

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США и Дания сами между собой разберутся в отношении Гренландии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января подчеркнул, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
"Думаю, что они (США и Дания - ред.) между собой разберутся", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
