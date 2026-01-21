Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал предложение о Совете мира - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 21.01.2026 (обновлено: 23:04 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/putin-2069439559.html
Путин прокомментировал предложение о Совете мира
Путин прокомментировал предложение о Совете мира - РИА Новости, 21.01.2026
Путин прокомментировал предложение о Совете мира
В предложении о Совете мира речь в первую очередь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:47:00+03:00
2026-01-21T23:04:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
сша
владимир путин
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068939549.html
россия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, сша, владимир путин, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Ближний Восток, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Путин прокомментировал предложение о Совете мира

Путин: в предложении о Совете мира речь идет о Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В предложении о Совете мира речь в первую очередь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
"В сделанном нам предложении речь прежде всего идет об урегулировании на Ближнем Востоке, о поиске возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и о разрешении острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа", — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России в режиме видеоконференции.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп подтвердил приглашение Путина в Совет мира по Газе, сообщает Рейтер
20 января, 07:53
 
В миреРоссияБлижний ВостокСШАВладимир ПутинДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала