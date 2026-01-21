https://ria.ru/20260121/putin-2069439559.html
Путин прокомментировал предложение о Совете мира
Путин прокомментировал предложение о Совете мира - РИА Новости, 21.01.2026
Путин прокомментировал предложение о Совете мира
В предложении о Совете мира речь в первую очередь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
Путин: в предложении о Совете мира речь идет о Ближнем Востоке