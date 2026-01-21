https://ria.ru/20260121/putin-2069439230.html
Путин: решение о вступлении в Совет мира возможно после изучения документов
Путин: решение о вступлении в Совет мира возможно после изучения документов
Россия даст ответ о предложении вступить в Совет мира после того, как МИД России изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:46:00+03:00
2026-01-21T22:46:00+03:00
2026-01-21T23:22:00+03:00
Путин: решение о вступлении в Совет мира возможно после изучения документов
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия даст ответ о предложении вступить в Совет мира после того, как МИД России изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами России, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается нашего участия в Совете мира, то МИД России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами. И только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение", — сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России в режиме видеоконференции.