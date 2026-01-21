У Дании уже есть опыт продажи территорий США, напомнил Путин

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. У Дании уже есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин может провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в среду.
"А главное, что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует", - сказал Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.