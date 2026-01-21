Рейтинг@Mail.ru
22:43 21.01.2026 (обновлено: 22:52 21.01.2026)
Путин предположил цену за Гренландию на примере Аляски
в мире
гренландия
аляска
россия
владимир путин
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с постоянными членами Совбеза РФ на примере продажи Российской Империей Соединенным Штатам Аляски в XIX веке предположил, что цена за Гренландию могла бы составить 200-250 миллионов долларов.
"То есть разница (между Аляской и Гренландией - ред.) где-то 450-449 примерно тысяч квадратных километров. Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там 200-250 миллионов долларов", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, заявил Путин
