22:38 21.01.2026 (обновлено: 22:47 21.01.2026)
Путин попросил Савельева доложить о реализации проекта "Север — Юг"
экономика
россия
владимир путин
виталий савельев
россия
2026
экономика, россия, владимир путин, виталий савельев
Экономика, Россия, Владимир Путин, Виталий Савельев
Путин попросил Савельева доложить о реализации проекта "Север — Юг"

Путин на заседании Совбеза попросил доложить о реализации проекта "Север — Юг"

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил вице-премьеру Виталию Савельеву доложить о перспективах реализации проекта по коридору "Север — Юг".
Глава государства вечером в среду собрал второе за неделю совещание с постоянными членами Совбеза.
"Докладывает Савельев Виталий Геннадьевич по вопросу о перспективах реализации международного транспортного коридора "Север — Юг", — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
Вчера, 22:36
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВиталий Савельев
 
 
