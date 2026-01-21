https://ria.ru/20260121/putin-2069437596.html
Путин попросил Савельева доложить о реализации проекта "Север — Юг"
Путин попросил Савельева доложить о реализации проекта "Север — Юг" - РИА Новости, 21.01.2026
Путин попросил Савельева доложить о реализации проекта "Север — Юг"
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил вице-премьеру Виталию Савельеву доложить о... РИА Новости, 21.01.2026
Путин попросил Савельева доложить о реализации проекта "Север — Юг"
Путин на заседании Совбеза попросил доложить о реализации проекта "Север — Юг"