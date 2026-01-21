Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
22:36 21.01.2026 (обновлено: 23:46 21.01.2026)
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа - РИА Новости, 21.01.2026
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
Владимир Путин обсудил с членами Совбеза инициативу президента США Дональда Трампа создать Совет мира, ситуацию вокруг Гренландии и предстоящие переговоры со... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:36:00+03:00
2026-01-21T23:46:00+03:00
сша
дональд трамп
владимир путин
в мире
гренландия
стив уиткофф
москва
украина
сша
гренландия
москва
украина
дания
сектор газа
палестина
ближний восток
2026
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза инициативу президента США Дональда Трампа создать Совет мира, ситуацию вокруг Гренландии и предстоящие переговоры со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.

О новой международной структуре

Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приглашение войти в Совет мира по сектору Газа. Москва ответит на него после того, как МИД изучит документы и проконсультируется со стратегическими партнерами. В предложении речь в первую очередь идет об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
«
"Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
У России сложились особые отношения с палестинским народом. Москва готова направить в Совет мира миллиард долларов из валютных резервов, заблокированных при прежней американской администрации.
«
"Оставшиеся средства из наших же замороженных активов в США можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
В процессе урегулирования палестино-израильского конфликта должны быть учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп рассказал о желающих присоединиться к Совету мира по Газе
Вчера, 20:17

О ситуации вокруг Гренландии

Тема намерений США в отношении острова России не касается, Вашингтон и Копенгаген сами между собой разберутся.
«
"Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась. Но это уже дело другого порядка".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
У Датского королевства есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам: в 1917 году они получили Виргинские острова. На примере Аляски Путин предположил, что цена за Гренландию могла бы составить 200-250 миллионов долларов.
«

"Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду (долларов. — Прим. ред.). Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51

О визите представителей Трампа

Завтра состоятся переговоры с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Они приедут в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию.

В беседе с Bloomberg спецпосланник заявил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по разрешению кризиса. Как ранее передавало агентство, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
Вчера, 08:00
 
СШАДональд ТрампВладимир ПутинВ миреГренландияСтив УиткоффМоскваУкраинаДанияСектор ГазаПалестинаБлижний Восток
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
