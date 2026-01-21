Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза инициативу президента США Дональда Трампа создать Совет мира, ситуацию вокруг Гренландии и предстоящие переговоры со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
О новой международной структуре
Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приглашение войти в Совет мира по сектору Газа. Москва ответит на него после того, как МИД изучит документы и проконсультируется со стратегическими партнерами. В предложении речь в первую очередь идет об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
«
"Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности".
У России сложились особые отношения с палестинским народом. Москва готова направить в Совет мира миллиард долларов из валютных резервов, заблокированных при прежней американской администрации.
«
"Оставшиеся средства из наших же замороженных активов в США можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной".
В процессе урегулирования палестино-израильского конфликта должны быть учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа.
О ситуации вокруг Гренландии
Тема намерений США в отношении острова России не касается, Вашингтон и Копенгаген сами между собой разберутся.
«
"Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась. Но это уже дело другого порядка".
У Датского королевства есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам: в 1917 году они получили Виргинские острова. На примере Аляски Путин предположил, что цена за Гренландию могла бы составить 200-250 миллионов долларов.
«
"Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду (долларов. — Прим. ред.). Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру".
О визите представителей Трампа
Завтра состоятся переговоры с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Они приедут в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию.
В беседе с Bloomberg спецпосланник заявил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по разрешению кризиса. Как ранее передавало агентство, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
