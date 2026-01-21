Рейтинг@Mail.ru
Путин: Уиткофф и Кушнер завтра приедут в Москву ради диалога по Украине
22:36 21.01.2026 (обновлено: 22:56 21.01.2026)
Путин: Уиткофф и Кушнер завтра приедут в Москву ради диалога по Украине
Путин: Уиткофф и Кушнер завтра приедут в Москву ради диалога по Украине
Представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер завтра приедут в Москву с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования,... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, москва, россия, украина, стив уиткофф, владимир путин, джаред кушнер
В мире, Москва, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Джаред Кушнер

Путин: Уиткофф и Кушнер завтра приедут в Москву ради диалога по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер завтра приедут в Москву с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее глава государства сообщил, что планирует обсудить ряд важных вопросов с лидерами иностранных государств в четверг.
"Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые тоже завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по украинскому урегулированию
