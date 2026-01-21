https://ria.ru/20260121/putin-2069437133.html
Путин: Уиткофф и Кушнер завтра приедут в Москву ради диалога по Украине
Путин: Уиткофф и Кушнер завтра приедут в Москву ради диалога по Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Путин: Уиткофф и Кушнер завтра приедут в Москву ради диалога по Украине
Представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер завтра приедут в Москву с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:36:00+03:00
2026-01-21T22:36:00+03:00
2026-01-21T22:56:00+03:00
в мире
москва
россия
украина
стив уиткофф
владимир путин
джаред кушнер
