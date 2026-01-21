https://ria.ru/20260121/putin-2069437036.html
Путин предложил передать Совету мира часть замороженных в США активов
Путин предложил передать Совету мира часть замороженных в США активов - РИА Новости, 21.01.2026
Путин предложил передать Совету мира часть замороженных в США активов
Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
Путин предложил передать Совету мира часть замороженных в США активов
Путин: РФ готова направить в Совет мира $1 млрд из замороженных ранее активов