Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в Совет мира
22:34 21.01.2026 (обновлено: 22:53 21.01.2026)
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в Совет мира
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в Совет мира
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за приглашение войти в Совет мира. РИА Новости, 21.01.2026
владимир путин
россия
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
владимир путин, россия, в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
Владимир Путин, Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в Совет мира

Путин поблагодарил Трампа за предложение войти в Совет мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за приглашение войти в Совет мира.
"Что касается Совета мира, мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре — Совету мира. В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение", — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
Владимир ПутинРоссияВ миреСШАДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Заголовок открываемого материала