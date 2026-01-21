Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 21.01.2026
22:32 21.01.2026 (обновлено: 22:40 21.01.2026)
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин вечером в среду собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 21.01.2026
политика, россия, владимир путин, заседание совбеза рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вечером в среду собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Это уже второе совещание с членами Совбеза на этой неделе. В предыдущий раз оно состоялось в понедельник, на нем Путин предложил обсудить текущие вопросы в сфере безопасности, а также вопрос об участии России в строительстве многополярного мира.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее, отвечая на вопрос журналистов о том, почему совещание проводится во второй раз за неделю, отмечал, что при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент.
Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных и автономных систем - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин обсудил с Мишустиным вопрос сохранения пособий семьям
ПолитикаРоссияВладимир ПутинЗаседание Совбеза РФ
 
 
