Путин освободил Полковникова от должности замруководителя Россотрудничества
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Полковникова от должности заместителя руководителя Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T21:58:00+03:00
политика
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
