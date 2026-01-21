Рейтинг@Mail.ru
Путин освободил Полковникова от должности замруководителя Россотрудничества - РИА Новости, 21.01.2026
21:58 21.01.2026
Путин освободил Полковникова от должности замруководителя Россотрудничества
Путин освободил Полковникова от должности замруководителя Россотрудничества - РИА Новости, 21.01.2026
Путин освободил Полковникова от должности замруководителя Россотрудничества
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Полковникова от должности заместителя руководителя Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 21.01.2026
политика, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Путин освободил Полковникова от должности замруководителя Россотрудничества

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Полковникова от должности заместителя руководителя Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Полковникова Алексея Михайловича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.
Вывеска на здании Российского информационно-культурного центра Русский дом в Баку полностью демонтирована - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Азербайджане
10 октября 2025, 11:57
 
