Совещание Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:31:00+03:00
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
