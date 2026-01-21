Рейтинг@Mail.ru
Путин высоко оценил работу центров "Мой бизнес" - РИА Новости, 21.01.2026
20:12 21.01.2026
Путин высоко оценил работу центров "Мой бизнес"
Путин высоко оценил работу центров "Мой бизнес"
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу центров "Мой бизнес", но отметил, что еще есть над чем работать в информационном обеспечении бизнеса. РИА Новости, 21.01.2026
Путин высоко оценил работу центров "Мой бизнес"

Путин высоко оценил работу центров "Мой бизнес", но есть над чем работать

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу центров "Мой бизнес", но отметил, что еще есть над чем работать в информационном обеспечении бизнеса.
"Что касается работы центров "Мой бизнес", то это очень хорошо. И информационная поддержка, и методическая поддержка нужна, и работа, в целом, налажена. Но если такие вопросы возникают, которые прозвучали на прямой линии, значит, есть над чем работать с точки зрения информационного и методического обеспечения и поддержки соответствующей", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Совещание проходит в режиме видеоконференции. Главной темой является рассмотрение вопросов, которые поднимались в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
