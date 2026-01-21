https://ria.ru/20260121/putin-2069417111.html
Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька"
Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька" - РИА Новости, 21.01.2026
Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька"
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька", владелец которой обращался к нему на прямой линии.
Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька"
Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька" из Подмосковья
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька", владелец которой обращался к нему на прямой линии.
"На прямой линии, как вы помните, было включение из одной из пекарен в Подмосковье
, её владелец указал на то, что налоговые новации усложнят, могут усложнить работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю собственной продукцией", - сказал Путин
.
В этом контексте он попросил озвучить позицию правительства о том, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса и дополнительно поддержать такие предприятия.
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов в ходе прямой линии в конце прошлого года задал Путину вопрос о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса.
Президент тогда отметил, что в России
было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.
Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
Во вторник владелец пекарни рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года. Собеседник агентства добавил, что после прямой линии он общался с федеральными министрами, правительством Московской области, ему поступали предложения по программам субсидий и новому оборудованию. Однако, по словам Максимова, из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось, его бизнес остается нерентабельным.