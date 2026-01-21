МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька", владелец которой обращался к нему на прямой линии.

"На прямой линии, как вы помните, было включение из одной из пекарен в Подмосковье , её владелец указал на то, что налоговые новации усложнят, могут усложнить работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю собственной продукцией", - сказал Путин

В этом контексте он попросил озвучить позицию правительства о том, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса и дополнительно поддержать такие предприятия.

Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов в ходе прямой линии в конце прошлого года задал Путину вопрос о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса.

Президент тогда отметил, что в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.

Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.