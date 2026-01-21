Путин обсудил с Мишустиным вопрос сохранения пособий семьям

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вопрос сохранения выплат пособий семьям при небольшом превышении порога доходов.

Глава государства напомнил, что в случае, если у семьи невысокие доходы, она может получать помощь с момента беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка. При этом в обращениях на прямую линию граждане указывали на отдельные моменты, требующие внесения поправок и уточнений. В том числе поднимался вопрос получения выплат, когда доходы семьи незначительно превышают пороговые значения.

"Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после прямой линии, и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает эти и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

При этом российский лидер отметил, что все меры, которые государство реализует в демографической сфере, в части поддержки семьи с детьми, должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы и оценку эффективности тех решений, которые уже действуют.

"На этой основе и правительство, и коллегия субъектов Федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее", - подчеркнул Путин.