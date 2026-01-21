Рейтинг@Mail.ru
Путин поинтересовался сроками внедрения продажи лекарств в отделениях почты - РИА Новости, 21.01.2026
20:08 21.01.2026
Путин поинтересовался сроками внедрения продажи лекарств в отделениях почты
Путин поинтересовался сроками внедрения продажи лекарств в отделениях почты - РИА Новости, 21.01.2026
Путин поинтересовался сроками внедрения продажи лекарств в отделениях почты
Президент РФ Владимир Путин поинтересовался сроками внедрения мобильных аптек и продажи лекарств в отделениях "Почты России". РИА Новости, 21.01.2026
общество, россия, владимир путин, михаил мурашко, почта россии, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Почта России, Госдума РФ
Путин поинтересовался сроками внедрения продажи лекарств в отделениях почты

Путин поинтересовался внедрением продажи лекарств в отделениях "Почты России"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался сроками внедрения мобильных аптек и продажи лекарств в отделениях "Почты России".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду доложил президенту о работе по организации продажи лекарств в отделениях "Почты России" и внедрении мобильных аптек в отдаленных населенных пунктах.
"Если вернуться к вопросам использования мобильных аптек и отделений "Почты России", какие там сроки?" - поинтересовался Путин на совещании с членами правительства.
Мурашко пояснил, что вопрос с реализацией лекарств в отделениях "Почты России" будет решен до конца января: проект постановления подготовлен, внесен на рассмотрение в правительство РФ и будет принят в кратчайшие сроки. По его словам, законопроект о внедрении мобильных аптек уже принят Госдумой в первом чтении, сейчас собираются дополнительные поправки.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МурашкоПочта РоссииГосдума РФ
 
 
