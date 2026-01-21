Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/putin-2069415474.html
Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике
Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике - РИА Новости, 21.01.2026
Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике в России. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:02:00+03:00
2026-01-21T20:02:00+03:00
россия
владимир путин
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069400563_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_c18f97b1c7309c472a2a2d067e06a877.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069409119.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069400563_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_8e5aaff4ad041eb7913921e450888734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике

Путин поддержал идею о повышении объема исследований в фармацевтике в России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике в России.
В ходе совещания президента с членами правительства в режиме видеоконференции глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что Россия не должна стать заложником "дженериковой модели" развития фарминдустрии, объем исследований нужно восстанавливать, в первом полугодии планируется закончить эту работу.
"Я безусловно поддерживаю то, о чем вы сказали, связанное прежде всего с объемом исследований, которые повышают нашу самостоятельность и независимость. Давайте в этом ключе и будем двигаться дальше", - сказал Путин после доклада Алиханова.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россия еще многое должна сделать в фармацевтике, заявил Путин
Вчера, 19:32
 
РоссияВладимир ПутинАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала