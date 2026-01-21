https://ria.ru/20260121/putin-2069415474.html
Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике
Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о повышении объема исследований в фармацевтике в России. РИА Новости, 21.01.2026
россия
