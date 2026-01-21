Рейтинг@Mail.ru
20:00 21.01.2026 (обновлено: 20:36 21.01.2026)
Путин предложил включить в проекты новостроек параметры отделки
жилье, россия, ирек файзуллин, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
Жилье, Россия, Ирек Файзуллин, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить обязательное включение в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки, зампред правительства Марат Хуснуллин поддержал эту идею.
"Вы сказали об отделке жилых помещений, жилых домов. Как вы относитесь к идее обязательного включения в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки?" - обратился он к вице-премьеру на совещании с членами правительства РФ.
Хуснуллин ответил, что абсолютно поддерживает. "Это своевременная мера, ее надо вводить. Это повысит нам качество, позволит населению экономить свои средства", - отметил он.
Путин поздравил строителей с результатами работы отрасли за 2025 год
ЖильеРоссияИрек ФайзуллинВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
 
 
