Конгрессвумен Луна оценила приглашение Трампом Путина в Совет мира по Газе
19:51 21.01.2026
Конгрессвумен Луна оценила приглашение Трампом Путина в Совет мира по Газе
Конгрессвумен Луна оценила приглашение Трампом Путина в Совет мира по Газе - РИА Новости, 21.01.2026
Конгрессвумен Луна оценила приглашение Трампом Путина в Совет мира по Газе
Приглашение президентом США Дональдом Трампом президента России Владимира Путина в состав создаваемого Вашингтоном "Совета мира" имеет огромное значение,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:51:00+03:00
2026-01-21T19:51:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир путин
анна паулина луна
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Путин, Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Луна оценила приглашение Трампом Путина в Совет мира по Газе

Конгрессвумен Луна: приглашение Путина в состав Совета мира невероятно важно

© AP Photo / John LocherКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / John Locher
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Приглашение президентом США Дональдом Трампом президента России Владимира Путина в состав создаваемого Вашингтоном "Совета мира" имеет огромное значение, поскольку в будущем он станет одним из самых мощных институтов, заявила в интервью РИА Новости американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.
"Важно отметить - факт приглашения президентом (Трампом - ред.) президента Путина в состав "Совета мира" на самом деле невероятно важен, потому что он (Трамп - ред.) сказал, что это будет один из самых мощных (институтов - ред.)", - заявила Луна в интервью агентству.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
20 января, 21:10
 
