Путин поздравил строителей с результатами работы отрасли за 2025 год
19:49 21.01.2026 (обновлено: 22:08 21.01.2026)
Путин поздравил строителей с результатами работы отрасли за 2025 год
Путин поздравил строителей с результатами работы отрасли за 2025 год
владимир путин
татьяна голикова
дмитрий чернышенко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
общество
владимир путин, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, общество
Владимир Путин, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Общество
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил строителей с хорошими результатами работы отрасли по итогам 2025 года.
"Хочу поздравить всех строителей с результатами работы комплекса за прошлый год. Это хороший результат, спасибо большое", — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России.
Совещание проходит в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступили вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин. Также свои доклады представили министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов.
Путин назвал достойными результаты работы строительной отрасли
Заголовок открываемого материала