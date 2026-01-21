https://ria.ru/20260121/putin-2069412534.html
Путин надеется на последовательную реализацию намеченного на прямой линии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на последовательную реализацию намеченного по итогам прямой линии. РИА Новости, 21.01.2026
