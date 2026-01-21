Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется на последовательную реализацию намеченного на прямой линии - РИА Новости, 21.01.2026
19:48 21.01.2026
Путин надеется на последовательную реализацию намеченного на прямой линии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на последовательную реализацию намеченного по итогам прямой линии.
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на последовательную реализацию намеченного по итогам прямой линии.
"Хочу всех поблагодарить еще раз за такое активное включение в эту совместную работу и выразить надежду на то, что вот мы так последовательно будем все реализовывать, о чем сегодня говорили", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства, говоря о российской фармацевтике.
Путин поблагодарил правительство за решение задач с прямой линии
Путин поблагодарил правительство за решение задач с прямой линии
Вчера, 19:44
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
