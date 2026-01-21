Рейтинг@Mail.ru
19:44 21.01.2026 (обновлено: 19:57 21.01.2026)
Путин поблагодарил правительство за решение задач с прямой линии
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил членов правительства РФ за активное включение в решение задач по обращениям граждан на прямую линию.
"Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы так активно все включились в реализацию тех задач, которые перед нами поставили граждане в ходе прямой линии", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
