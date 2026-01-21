https://ria.ru/20260121/putin-2069411256.html
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей - РИА Новости, 21.01.2026
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей
Прямая линия - не только лучший социологический срез, но и ориентир для работы властей России, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:42:00+03:00
2026-01-21T19:42:00+03:00
2026-01-21T19:45:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069411856.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей России