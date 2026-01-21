Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 21.01.2026 (обновлено: 19:45 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/putin-2069411256.html
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей - РИА Новости, 21.01.2026
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей
Прямая линия - не только лучший социологический срез, но и ориентир для работы властей России, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:42:00+03:00
2026-01-21T19:45:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069411856.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин назвал прямую линию ориентиром для властей

Путин назвал прямую линию ориентиром для властей России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Прямая линия - не только лучший социологический срез, но и ориентир для работы властей России, считает президент РФ Владимир Путин.
"Эта прямая линия у нас работает, можно сказать, на протяжении многих лет. И каждый раз это не только самый лучший социологический срез того, что граждан волнует, но и ориентир в нашей с вами работе", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Путин поблагодарил кабмин за решение задач по обращениям с прямой линии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин поблагодарил правительство за решение задач с прямой линии
Вчера, 19:44
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала