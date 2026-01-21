Рейтинг@Mail.ru
Россия еще многое должна сделать в фармацевтике, заявил Путин
19:32 21.01.2026
Россия еще многое должна сделать в фармацевтике, заявил Путин
Россия еще многое должна сделать в фармацевтике, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2026
Россия еще многое должна сделать в фармацевтике, заявил Путин
России для повышения своей независимости нужно еще многое сделать в области фармацевтики, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
РИА Новости
Новости
россия, владимир путин, здоровье
Россия, Владимир Путин, Здоровье
Россия еще многое должна сделать в фармацевтике, заявил Путин

Путин: РФ нужно многое сделать в фармацевтике для повышения своей независимости

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. России для повышения своей независимости нужно еще многое сделать в области фармацевтики, заявил президент страны Владимир Путин.
"Есть над чем работать. Вот это одна из тех сфер, где нам, безусловно, нужно еще многое сделать для повышения своей независимости", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства, говоря о российской фармацевтике.
Путин: российская фарма сделала колоссальный шаг вперед - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Российская фармацевтика сделала шаг вперед в последние годы, заявил Путин
Россия Владимир Путин Здоровье
 
 
