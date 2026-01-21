https://ria.ru/20260121/putin-2069408858.html
Путин отметил работу Минздрава по отработке запросов людей на прямую линию
Путин отметил работу Минздрава по отработке запросов людей на прямую линию - РИА Новости, 21.01.2026
Путин отметил работу Минздрава по отработке запросов людей на прямую линию
Президент РФ Владимир Путин отметил работу Минздрава РФ, который начал отработку срочных проблем граждан еще до начала прямой линии с главой государства. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:31:00+03:00
2026-01-21T19:31:00+03:00
2026-01-21T19:31:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069400508_0:106:3008:1798_1920x0_80_0_0_cf55796b76fd433e43ddd614577f58b7.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069389906.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069400508_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_25a8ed91b889463b42bc5b4c4c92b6bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил работу Минздрава по отработке запросов людей на прямую линию
Путин: Минздрав начал отработку срочных проблем граждан еще до прямой линии