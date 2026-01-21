Рейтинг@Mail.ru
19:30 21.01.2026
Российская фармацевтика сделала шаг вперед в последние годы, заявил Путин
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская фармацевтика сделала колоссальный шаг вперед за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы отметить, что за последние годы российская фарма сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный. Это очевидная вещь", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
