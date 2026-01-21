Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил Цивилеву доложить о ситуации с выплатами участникам СВО - РИА Новости, 21.01.2026
19:24 21.01.2026
Путин попросил Цивилеву доложить о ситуации с выплатами участникам СВО
Путин попросил Цивилеву доложить о ситуации с выплатами участникам СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Путин попросил Цивилеву доложить о ситуации с выплатами участникам СВО
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ попросил статс-секретаря - замминистра обороны, председателя госфонда "Защитники... РИА Новости, 21.01.2026
россия
владимир путин
анна цивилева
россия
россия, владимир путин, анна цивилева
Россия, Владимир Путин, Анна Цивилева
Путин попросил Цивилеву доложить о ситуации с выплатами участникам СВО

Путин попросил Цивилеву доложить о выплатах участникам СВО и их семьям

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ попросил статс-секретаря - замминистра обороны, председателя госфонда "Защитники Отечества" Анну Цивилеву доложить о ситуации с выплатами участникам СВО и членам их семей.
"Теперь по поводу выплат участникам СВО и членам их семей. Попросил бы начать Анну Евгеньевну", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Товарищ Верховный Главнокомандующий, уважаемые коллеги, добрый день. Обеспечение военнослужащих и членов их семей всеми положенными выплатами и мерами социальной поддержки является приоритетной задачей министерства обороны", - начала свой доклад Цивилева.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Минобороны производит 78 видов выплат, заявила Цивилева
Вчера, 18:55
 
РоссияВладимир ПутинАнна Цивилева
 
 
