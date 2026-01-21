Путин поручил правительству доложить об итогах работы по помощи бойцам СВО

"Я попрошу иметь это в виду и быть готовыми доложить, что сделано за то время, которое сейчас будет потрачено на то, чтобы имеющиеся вопросы (помощи бойцам специальной военной операции - ред.) закрыть", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.