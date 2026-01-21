https://ria.ru/20260121/putin-2069407264.html
Путин поручил правительству доложить об итогах работы по помощи бойцам СВО
Путин поручил правительству доложить об итогах работы по помощи бойцам СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству быть готовым через некоторое время доложить об итогах проделанной работы по вопросу помощи военным... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:22:00+03:00
россия
владимир путин
россия
2026
Путин поручил правительству доложить об итогах работы по помощи бойцам СВО
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству быть готовым через некоторое время доложить об итогах проделанной работы по вопросу помощи военным спецоперации.
"Я попрошу иметь это в виду и быть готовыми доложить, что сделано за то время, которое сейчас будет потрачено на то, чтобы имеющиеся вопросы (помощи бойцам специальной военной операции - ред.) закрыть", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.