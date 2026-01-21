Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил правительству доложить об итогах работы по помощи бойцам СВО
19:22 21.01.2026
Путин поручил правительству доложить об итогах работы по помощи бойцам СВО
Путин поручил правительству доложить об итогах работы по помощи бойцам СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству быть готовым через некоторое время доложить об итогах проделанной работы по вопросу помощи военным... РИА Новости, 21.01.2026
россия
владимир путин
россия
2026
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил правительству доложить об итогах работы по помощи бойцам СВО

Путин поручил кабмину в будущем доложить об итогах работы по помощи бойцам СВО

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству быть готовым через некоторое время доложить об итогах проделанной работы по вопросу помощи военным спецоперации.
"Я попрошу иметь это в виду и быть готовыми доложить, что сделано за то время, которое сейчас будет потрачено на то, чтобы имеющиеся вопросы (помощи бойцам специальной военной операции - ред.) закрыть", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Минобороны производит 78 видов выплат, заявила Цивилева
Вчера, 18:55
 
