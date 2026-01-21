Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал ввод переходного периода по налоговым изменениям - РИА Новости, 21.01.2026
19:19 21.01.2026 (обновлено: 19:32 21.01.2026)
Путин поддержал ввод переходного периода по налоговым изменениям
Президент России Владимир Путин поддержал идею о введении переходного периода по налоговым изменениям для малого бизнеса. РИА Новости, 21.01.2026
экономика
россия
владимир путин
максим решетников
экономика, россия, владимир путин, максим решетников
Экономика, Россия, Владимир Путин, Максим Решетников
Путин поддержал ввод переходного периода по изменениям налога для малого бизнеса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о введении переходного периода по налоговым изменениям для малого бизнеса.
"Хорошая идея по поводу переходного периода, конечно, я поддерживаю", - сказал президент, комментируя доклад министра экономического развития Максима Решетникова на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Решетников, в свою очередь, доложил президенту, что предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце прошлого года и поэтому повлиять уже на показатели не могли. "В этой связи предлагается на этот год, на 2026 год, ввести переходный период и учитывать параметры деятельности не за прошлый год, 2025 год, а квартальные данные текущего года", - сказал министр.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМаксим Решетников
 
 
