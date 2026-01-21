https://ria.ru/20260121/putin-2069406673.html
Путин поддержал ввод переходного периода по налоговым изменениям
Путин поддержал ввод переходного периода по налоговым изменениям - РИА Новости, 21.01.2026
Путин поддержал ввод переходного периода по налоговым изменениям
Президент России Владимир Путин поддержал идею о введении переходного периода по налоговым изменениям для малого бизнеса. РИА Новости, 21.01.2026
экономика
россия
владимир путин
максим решетников
россия
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о введении переходного периода по налоговым изменениям для малого бизнеса.
"Хорошая идея по поводу переходного периода, конечно, я поддерживаю", - сказал президент, комментируя доклад министра экономического развития Максима Решетникова
на совещании с членами правительства РФ
в режиме видеоконференции.
Решетников, в свою очередь, доложил президенту, что предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце прошлого года и поэтому повлиять уже на показатели не могли. "В этой связи предлагается на этот год, на 2026 год, ввести переходный период и учитывать параметры деятельности не за прошлый год, 2025 год, а квартальные данные текущего года", - сказал министр.