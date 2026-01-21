Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть вопрос о налоговой отчетности для малого бизнеса
19:18 21.01.2026 (обновлено: 19:28 21.01.2026)
Путин поручил рассмотреть вопрос о налоговой отчетности для малого бизнеса
Путин поручил рассмотреть вопрос о налоговой отчетности для малого бизнеса
экономика, владимир путин, максим решетников, россия
Экономика, Владимир Путин, Максим Решетников, Россия
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову рассмотреть вопрос упрощения налоговой отчетности для предприятий малого бизнеса.
"Это хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода. Правильно, и, конечно, я поддерживаю. Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности. Вы так в целом сейчас коснулись этого, но напрямую, чтобы было понятно, что речь идет о упрощении налоговой отчетности. Надо посмотреть", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
ЭкономикаВладимир ПутинМаксим РешетниковРоссия
 
 
