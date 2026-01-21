https://ria.ru/20260121/putin-2069405024.html
Путин: бойцы СВО должны знать, что государство обеспечивает их интересы
Бойцы на фронте должны знать, что государство надежно обеспечивает их интересы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
