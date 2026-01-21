Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил сделать систему поддержки участников СВО более эффективной - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 21.01.2026 (обновлено: 19:14 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/putin-2069404403.html
Путин поручил сделать систему поддержки участников СВО более эффективной
Путин поручил сделать систему поддержки участников СВО более эффективной - РИА Новости, 21.01.2026
Путин поручил сделать систему поддержки участников СВО более эффективной
Президент России Владимир Путин поручил сделать систему поддержки участников спецоперации и их семей более эффективной и работоспособной. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:06:00+03:00
2026-01-21T19:14:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069400530_381:0:2982:1463_1920x0_80_0_0_ea923cf8a4104936ec1505585b3bde29.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069405024.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069400530_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_087b69438811165702e0afd10b4a6141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил сделать систему поддержки участников СВО более эффективной

Путин поручил сделать поддержку участников СВО и их семей более эффективной

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сделать систему поддержки участников спецоперации и их семей более эффективной и работоспособной.
"Безусловно, нужно продолжить цифровизацию всех решений, связанных с вопросами, которые мы сейчас обсуждаем (поддержки участников СВО - ред.), сделать всю эту систему более эффективной, работоспособной с тем, чтобы и ребята наши, которые сейчас рискуют жизнью, а подчас и отдают свою жизнь в интересах России, были уверены в том, что все вопросы социального характера и для них, и для их членов семей будут решаться", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин: бойцы СВО должны знать, что государство обеспечивает их интересы
Вчера, 19:10
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала