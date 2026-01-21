Путин прокомментировал рекомендации правительства по работе детских садов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рекомендации кабинета министров регионам, касающиеся системы дошкольного образования, в том числе по работе детских садов, должны быть настойчивыми, заявил президент России Владимир Путин.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал главе государства о рекомендациях для регионов, касающихся дошкольного образования, в том числе работы детских садов.
"Те вопросы, о которых мы сейчас говорили, по большому счету, это не требует каких-то огромных вложений со стороны государства, просто нужно внимательно к этому отнестись. Вы, Дмитрий Николаевич (Чернышенко - ред.) сказали, что регионам рекомендовано то и это. Это все правильно, но это должна быть такая, знаете, настойчивая рекомендация", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Президент подчеркнул, что вопрос необходимо постоянно держать на контроле и вносить соответствующие коррективы в работу региональных органов власти.