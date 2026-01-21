Путин призвал продолжить цифровизацию вопросов, касающихся выплат бойцам

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил продолжить цифровизацию всех вопросов, касающихся системы обеспечения выплатами бойцов спецоперации.
"Здесь, безусловно, нужно продолжить цифровизацию всех решений, связанных с вопросами, которые мы сейчас обсуждаем (о выплатах бойцам СВО - ред.), для того, чтобы сделать всю эту систему более эффективной, работоспособной, с тем чтобы и ребята наши, которые сейчас рискуют жизнью, а подчас и отдают свою жизнь в интересах России, были уверены в том, что все вопросы социального характера и для них, и для их членов семей будут решаться, и решаться эффективно"- сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.