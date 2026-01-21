Путин сообщил, что планирует обсудить с Белоусовым вопросы цифровизации

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с министром обороны РФ Андреем Белоусовым вопросы цифровизации системы обеспечения бойцов СВО выплатами.
"Для того, чтобы сделать всю эту систему более эффективной, работоспособной, с тем, чтобы и ребята наши, которые сейчас рискуют жизнью, а подчас и отдают свою жизнь в интересах России, были уверены в том, что все вопросы социального характера и для них, и для их членов семей будут решаться и решаться эффективно, быстро, как это положено и как это возможно на сегодняшний день. Поэтому, ещё раз повторяю, цифровизация всех вопросов должна быть продолжена. Мы на этот счёт обязательно поговорим ещё и с министром обороны", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.