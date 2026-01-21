Рейтинг@Mail.ru
Социальные вопросы участников СВО должны решаться быстро, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2026
19:01 21.01.2026 (обновлено: 19:15 21.01.2026)
Социальные вопросы участников СВО должны решаться быстро, заявил Путин
Социальные вопросы участников СВО должны решаться быстро, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2026
Социальные вопросы участников СВО должны решаться быстро, заявил Путин
Участники СВО должны быть уверены, что все социальные вопросы для них и их семей будут решаться быстро, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
Путин о социальной поддержке участников СВО и их семей
Участники СВО должны быть уверены, что все социальные вопросы для них и их семей будут решаться быстро, заявил Путин. Президент поручил сделать систему поддержки участников СВО и их семей более эффективной и работоспособной.
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Социальные вопросы участников СВО должны решаться быстро, заявил Путин

Путин: бойцы СВО должны быть уверены, что все их вопросы будут решаться быстро

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Участники СВО должны быть уверены, что все социальные вопросы для них и их семей будут решаться быстро, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно сделать всю эту систему более эффективной, работоспособной с тем, чтобы ребята наши, которые сейчас рискуют жизнью, а подчас и отдают свою жизнь в интересах России, были уверены в том, что все вопросы социального характера и для них, и для их членов семей будут решаться и решаться эффективно, быстро, как это положено и как это возможно на сегодняшний день", - подчеркнул Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, говоря о системе поддержки участников СВО.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин назвал поддержку бойцов СВО моральной обязанностью государства
Вчера, 19:08
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
