Социальные вопросы участников СВО должны решаться быстро, заявил Путин
Социальные вопросы участников СВО должны решаться быстро, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2026
Социальные вопросы участников СВО должны решаться быстро, заявил Путин
Участники СВО должны быть уверены, что все социальные вопросы для них и их семей будут решаться быстро, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:01:00+03:00
2026-01-21T19:01:00+03:00
2026-01-21T19:15:00+03:00
Путин о социальной поддержке участников СВО и их семей
Участники СВО должны быть уверены, что все социальные вопросы для них и их семей будут решаться быстро, заявил Путин. Президент поручил сделать систему поддержки участников СВО и их семей более эффективной и работоспособной.
Социальные вопросы участников СВО должны решаться быстро, заявил Путин
Путин: бойцы СВО должны быть уверены, что все их вопросы будут решаться быстро