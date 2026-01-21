https://ria.ru/20260121/putin-2069403566.html
Путин рассказал, что важно для женщины после рождения ребенка
Путин рассказал, что важно для женщины после рождения ребенка
Путин рассказал, что важно для женщины после рождения ребенка
Президент России Владимир Путин заявил, что для женщины важно иметь возможность вернуться на работу после рождения ребенка. РИА Новости, 21.01.2026
Путин рассказал, что важно для женщины после рождения ребенка
