Путин рассказал, что важно для женщины после рождения ребенка - РИА Новости, 21.01.2026
19:01 21.01.2026
Путин рассказал, что важно для женщины после рождения ребенка
Президент России Владимир Путин заявил, что для женщины важно иметь возможность вернуться на работу после рождения ребенка. РИА Новости, 21.01.2026
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин рассказал, что важно для женщины после рождения ребенка

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для женщины важно иметь возможность вернуться на работу после рождения ребенка.
"Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Глава государства добавил, что продление нахождения ребенка в ясельных группах и детских садах поможет в решении демографических проблем.
Совещание проходит в режиме видео-конференц-связи. Главной темой является рассмотрение вопросов, которые поднимались в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
