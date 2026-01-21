https://ria.ru/20260121/putin-2069402032.html
Путин отметил важность работы ведомств для налаживания выплат бойцам СВО
Путин отметил важность работы ведомств для налаживания выплат бойцам СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Путин отметил важность работы ведомств для налаживания выплат бойцам СВО
Президент России Владимир Путин указал на важность взаимодействия ведомств, чтобы наладить получение положенных ветеранам СВО и их семьям выплат без волокиты и... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:57:00+03:00
2026-01-21T18:57:00+03:00
2026-01-21T18:57:00+03:00
общество
россия
владимир путин
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_02fc61519f2780f896053e3f38b8b9ec.jpg
https://ria.ru/20260121/tsivileva-2069401746.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_57c458a882e9fedbf31f2c42dc0f8c7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт
Общество, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
Путин отметил важность работы ведомств для налаживания выплат бойцам СВО
Путин отметил важность работы ведомств для налаживания порядка выплат бойцам СВО
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность взаимодействия ведомств, чтобы наладить получение положенных ветеранам СВО и их семьям выплат без волокиты и лишней бюрократии.
Глава государства отметил, что важнейшая задача, долг и ответственность государства и общества - поддержка участников, ветеранов СВО и членов их семей. Путин
отметил большую работу в этом вопросе по линии Минобороны, фонда "Защитники Отечества", а также огромный вклад "Общероссийского народного фронта
", который объединяет миллионы граждан и волонтеров, активно помогающих бойцам, героям и их семьям.
"В ходе прямой линии поступили обращения по поводу задержек с получением выплат, пенсий, пособий участникам СВО и их родным. Обращаю внимание, что в каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях, и разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом. Рассчитываю сегодня услышать, что было сделано для решения этих вопросов, как налажено взаимодействие ведомств, чтобы ветераны СВО, наши бойцы и члены их семей получали положенные выплаты без волокиты и лишней бюрократии", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.