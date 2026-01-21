https://ria.ru/20260121/putin-2069398630.html
Путин напомнил о задачах донастройки системы поддержки семей с детьми
Путин напомнил о задачах донастройки системы поддержки семей с детьми - РИА Новости, 21.01.2026
Путин напомнил о задачах донастройки системы поддержки семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с правительством напомнил о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:49:00+03:00
2026-01-21T18:49:00+03:00
2026-01-21T18:49:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069396228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин напомнил о задачах донастройки системы поддержки семей с детьми
Путин напомнил о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми