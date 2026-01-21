Рейтинг@Mail.ru
18:47 21.01.2026 (обновлено: 18:52 21.01.2026)
Путин попросил держать на контроле вопрос по организации детсадов
Путин попросил держать на контроле вопрос по организации детсадов
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин попросил держать на контроле вопрос по организации детсадов

Путин попросил контролировать работу регионов по организации детсадов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил держать на контроле и вносить коррективы в работу регионов по организации детсадов и ясельных групп.
"Нужно, действительно, держать это (вопрос работы детсадов и ясельных групп - ред.) на контроле постоянно. И вносить соответствующие коррективы в работы и региональных органов власти, ну и соответствующим органам реагировать на федеральном уровне. Обязательно нужно это делать", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Путин напомнил о задачах донастройки системы поддержки семей с детьми
