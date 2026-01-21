https://ria.ru/20260121/putin-2069397064.html
Путин назвал решение демографических проблем общенациональной задачей
Путин назвал решение демографических проблем общенациональной задачей - РИА Новости, 21.01.2026
Путин назвал решение демографических проблем общенациональной задачей
Президент России Владимир Путин назвал решение демографических проблем в РФ общенациональной задачей. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:44:00+03:00
2026-01-21T18:44:00+03:00
2026-01-21T18:47:00+03:00
россия
общество
владимир путин
демография
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
https://ria.ru/20260121/golikova-2069397210.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, демография
Россия, Общество, Владимир Путин, Демография
Путин назвал решение демографических проблем общенациональной задачей
Путин назвал решение демографических проблем в России общенациональной задачей