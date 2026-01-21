Рейтинг@Mail.ru
Путин поинтересовался у губернатора Камчатки, как идут дела после снегопада
18:39 21.01.2026
Путин поинтересовался у губернатора Камчатки, как идут дела после снегопада
Путин поинтересовался у губернатора Камчатки, как идут дела после снегопада
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Камчатского края Владимира Солодова, как обстоят дела в регионе после снегопада.
На Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года фиксировались экстремальные погодные условия. Подобного не наблюдалось около 60 лет. Регион находился под влиянием мощного циклона.
"У нас на связи должен быть Солодов Владимир Викторович из Камчатского края, губернатор Камчатского края. Владимир Викторович, как у вас там дела?" - спросил Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Путин поручил отреагировать на идеи губернатора Камчатки по уборке снега
