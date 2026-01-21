Путин поблагодарил всех участников обработки вопросов к прямой линии

"Все вопросы, поступившие за время подготовки прямой линии, обрабатываются Народным фронтом, волонтерами, а затем направляются в профильные структуры и ведомства для принятия конкретных мер. Конечно, это сложная и трудоемкая работа. Я хочу поблагодарить каждого, кто принимает в ней участие", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.