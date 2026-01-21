https://ria.ru/20260121/putin-2069395077.html
Путин поблагодарил всех участников обработки вопросов к прямой линии
2026-01-21T18:37:00+03:00
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто был задействован в обработке вопросов к прямой линии.
19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
"Все вопросы, поступившие за время подготовки прямой линии, обрабатываются Народным фронтом, волонтерами, а затем направляются в профильные структуры и ведомства для принятия конкретных мер. Конечно, это сложная и трудоемкая работа. Я хочу поблагодарить каждого, кто принимает в ней участие", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.